Las autoridades alemanas detuvieron en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo a un hombre de 36 años acusado de pertenecer al grupo terrorista Hamás y de planificar ataques contra instituciones judías e israelíes en Europa. El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía General tras su arribo en un vuelo proveniente de Beirut.

Ads

El sospechoso fue identificado como Mohammad S. y es investigado por haber adquirido material bélico destinado a la organización terrorista. Según la causa judicial, durante agosto “habría adquirido alrededor de 300 cartuchos de munición”, presuntamente para ser utilizados en atentados coordinados con otros cómplices.

El acusado comparecerá ante el Tribunal Supremo, donde se definirá su ingreso en prisión preventiva mientras avanza la investigación que lo vincula con una célula operativa en territorio alemán.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo con fuentes judiciales, Mohammad S. actuaba en conjunto con otro procesado, Abel Al G., en tareas logísticas para “preparar atentados mortales contra instalaciones israelíes o judías en Alemania y Europa”.

Este arresto se suma a otros procedimientos realizados en octubre pasado, cuando fueron detenidos tres presuntos integrantes de la organización en Berlín mientras gestionaban la recepción de armamento.

Ads

Durante los operativos relacionados con esta red, las fuerzas de seguridad lograron incautar pistolas, fusiles y una importante cantidad de municiones, en un contexto de máxima alerta por la seguridad nacional.

Fuente: con información de Noticias Argentinas