Ecuador logró un triunfo histórico al vencer 2-1 a Alemania y clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En la misma jornada, Costa de Marfil derrotó a Curazao, resultado que dejó al grupo con los alemanes primeros, seguidos por los africanos y la “Tri”.

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El conjunto europeo se había puesto en ventaja rápidamente con un gol de Leroy Sané a los 2 minutos, pero Ecuador reaccionó a tiempo y revirtió el resultado gracias a los tantos de Nilson Angulo a los 9 y Gonzalo Plata a los 77. Era el único resultado que le servía al equipo dirigido por Sebastián Beccacece, que cumplió el objetivo pese a las dudas previas.

Con esta victoria, Ecuador cerró la fase de grupos en la tercera posición, por delante de Curazao y detrás de Costa de Marfil y Alemania, logrando el puntaje necesario para meterse en la siguiente instancia.

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Costa de Marfil cumplió y avanzó con autoridad

Costa de Marfil selló su clasificación a los dieciseisavos de final tras imponerse con claridad por 2-0 ante Curazao, en un encuentro que dominó de principio a fin.

El equipo africano manejó el ritmo del partido y resolvió el trámite sin sobresaltos, con un doblete de Nicolas Pépé que marcó la diferencia en el marcador. Con este resultado, los “Elefantes” avanzaron con solidez a la siguiente fase del torneo.

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