El deporte argentino e internacional se encuentra de luto tras la muerte de Daniel Castellani, a los 65 años, ocurrida hoy luego de atravesar una prolongada enfermedad, según confirmó la Federación del Voleibol Argentino (FeVA).

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Castellani fue uno de los grandes referentes del vóley nacional y capitán de la emblemática generación de los años 80, que marcó un punto de inflexión en la disciplina. Su liderazgo resultó clave en la obtención del tercer puesto en el Mundial de 1982 y en la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, uno de los mayores logros del deporte argentino.

Tras su etapa como jugador, desarrolló una destacada carrera como entrenador. Al frente de la Selección Mayor Masculina condujo al equipo a la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995, consolidando su perfil como conductor dentro y fuera de la cancha.

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Su trayectoria continuó en el ámbito internacional, donde dirigió clubes de primer nivel en Europa y diferentes seleccionados nacionales. En su última etapa, estuvo al frente del seleccionado femenino argentino, Las Panteras.

Desde la FeVA destacaron su legado deportivo y humano, subrayando que sus enseñanzas, su visión estratégica y su compromiso con el desarrollo del vóley permanecerán como una referencia para las futuras generaciones.

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