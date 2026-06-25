Con el objetivo de reforzar el plantel y mejorar su rendimiento en la lucha por la permanencia, Club Atlético Aldosivi confirmó la incorporación de dos futbolistas para afrontar el segundo semestre del año.

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La primera incorporación anunciada fue la de Matías Godoy, delantero de 24 años que llega procedente de Estudiantes de La Plata. El atacante, que viene de jugar la última temporada en Club Atlético Colón, se desempeña como extremo por la izquierda y firmó contrato con el conjunto marplatense hasta diciembre de 2027.

Un día después, la institución confirmó la llegada del lateral derecho Elías López. El defensor de 25 años arribó en condición de libre tras su paso por San Martín de Tucumán y estampó su vínculo con el Tiburón hasta julio de 2027. López surgió de las divisiones inferiores de River Plate.

El equipo conducido por Israel Damonte continúa en la búsqueda de más incorporaciones luego de una importante renovación del plantel, marcada por varias salidas decididas por el cuerpo técnico.

Además de los movimientos en el mercado de pases, el club celebró su asamblea ordinaria de socios en el predio deportivo. Durante el encuentro se aprobó por unanimidad el balance anual y participaron el presidente Hernán Tillous, el vicepresidente segundo Juan Manuel Cheppi e integrantes de la comisión directiva.

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En lo deportivo, Aldosivi ya tiene en el horizonte uno de los compromisos más importantes del año: el cruce frente a River Plate por la Copa Argentina, programado para el 17 de julio a las 21.45 en Salta. El encuentro marcará el regreso oficial del equipo a la competencia tras el receso y será una prueba de fuego para el renovado plantel portuense.

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