La fase de grupos del Mundial 2026 sigue entregando emociones y este miércoles quedaron definidos los clasificados del Grupo A.

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El seleccionado mexicano se impuso por 3 a 0 ante República Checa en el Estadio Ciudad de México y completó una campaña perfecta, con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones. Luego de un primer tiempo parejo, el equipo conducido por Javier Aguirre encontró los espacios en el complemento y construyó una victoria sólida gracias a los goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Con este resultado, el conjunto azteca finalizó como líder absoluto de la zona y llegará a los 16avos de final como uno de los equipos de mejor rendimiento en la competencia.

La otra gran noticia de la jornada llegó desde Monterrey. Allí, Sudáfrica derrotó 1 a 0 a Corea del Sur y consiguió un logro sin precedentes para su fútbol: clasificarse por primera vez a una ronda eliminatoria en la historia de los Mundiales.

El único tanto del encuentro fue convertido por Thapelo Maseko, quien capitalizó el dominio de los africanos durante buena parte del partido. Corea del Sur, que llegaba con posibilidades de avanzar, no encontró respuestas y terminó despidiéndose del certamen.

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De esta manera, México y Sudáfrica avanzaron como primero y segundo del Grupo A, respectivamente. Mientras los mexicanos sueñan con aprovechar la localía para seguir haciendo historia, los “Bafana Bafana” celebran una clasificación que ya quedó grabada entre los momentos más importantes del deporte de su país.

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