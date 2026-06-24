Suiza se impuso 2-1 a Canadá en el Estadio BC Place de Vancouver y se quedó con el primer puesto del Grupo B del Mundial 2026 con 7 puntos, en un partido que se resolvió en el complemento tras un primer tiempo sin goles y de alta fricción.

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El conjunto helvético abrió el marcador en el arranque del segundo tiempo con tantos de Rubén Vargas y Johan Manzambi, aprovechando su mejor momento del encuentro. Canadá reaccionó en el tramo final y descontó a los 76 minutos por intermedio de Promise David, lo que generó un cierre intenso con presión constante del equipo local.

Sin embargo, Suiza sostuvo la ventaja con solidez defensiva y aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final como líder del grupo. Canadá, pese a la derrota, también avanzó a la siguiente fase desde la segunda posición.

Bosnia quedó tercero y deberá esperar para ver si clasifica a 16vos.

En paralelo, Bosnia y Herzegovina venció 3-1 a Qatar en Filadelfia y alcanzó los cuatro puntos, resultado que le permitió finalizar en el tercer puesto del Grupo B. El equipo europeo se adelantó con un gol de Kerim Alajbegovic y amplió la ventaja con un autogol de Mahmoud Abunada, mientras que Hassan Al Haydos descontó antes del descanso.

El triunfo se selló sobre el final con el tanto de Ermin Mahmic, aunque el conjunto dirigido por Sergej Barbarez no logró la clasificación directa a la siguiente fase. Bosnia deberá esperar el cierre de los demás grupos para aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros, condicionado por su diferencia de gol de -1.

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