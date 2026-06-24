El Club Atlético Peñarol anunció la contratación del base santafesino Andrés Jaime, quien se incorporará al plantel profesional para disputar la temporada 2026/2027 de la Liga Nacional de Básquet.

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Nacido el 13 de marzo de 2000, Jaime se formó en Unión de Santa Fe y llega a Mar del Plata tras tres temporadas en Regatas Corrientes, donde tuvo un destacado rendimiento en la última campaña.

Durante la temporada más reciente, el base registró promedios de 9,7 puntos, 3,8 rebotes, 3 asistencias y 1 recuperación en 24,3 minutos por partido, con un 56% de efectividad en lanzamientos de dos puntos y un 38% en tiros de tres.

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Con esta incorporación, Peñarol continúa fortaleciendo el plantel que será dirigido por el entrenador Leandro Ramella, de cara a una nueva edición de la competencia.

El equipo ya cuenta con las confirmaciones de Luciano Guerra, Agustín Pérez Tapia, Selem Safar, Sebastián Vega, Nicolás Chiaraviglio, Franco Giorgetti, Iván Basualdo e Ignacio Bednarek, en el marco de la planificación para la próxima temporada.

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