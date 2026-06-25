Las selecciones de Brasil y Marruecos sellaron este miércoles su pasaje a los 16avos de final del Mundial 2026 tras finalizar en los dos primeros puestos del Grupo C, luego de imponerse en sus respectivos compromisos de la tercera fecha.

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El conjunto brasileño ratificó su condición de candidato al derrotar con contundencia 3 a 0 a Escocia en Miami. Con un doblete de Vinícius Júnior y otro tanto de Matheus Cunha, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti cerró la fase de grupos con siete puntos y una mejor diferencia de gol que su escolta.

Por su parte, Marruecos venció 4 a 2 a Haití y también alcanzó las siete unidades, resultado que le permitió asegurar el segundo lugar de la zona. Los africanos completaron una destacada primera ronda sin conocer la derrota, luego de igualar con Brasil y superar a Escocia y Haití.

La otra cara de la jornada fue Escocia. Pese a haber sumado tres puntos en el certamen, la derrota frente a Brasil dejó al seleccionado europeo en el tercer puesto con una diferencia de gol negativa, por lo que deberá aguardar la definición de los restantes grupos para saber si logra avanzar entre los mejores terceros.

Haití, en tanto, cerró su participación sin unidades y quedó eliminada del certamen.

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Con la clasificación ya asegurada, Brasil enfrentará en la próxima instancia al segundo clasificado del Grupo F, mientras que Marruecos se medirá con el líder de esa zona, que se definirá en la última jornada entre Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

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