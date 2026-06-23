La actuación del rosarino monopolizó las portadas de los principales diarios deportivos e informativos del mundo, que destacaron tanto el récord como el nivel exhibido por el delantero de 38 años, quien además acumula cinco goles en apenas dos partidos durante el Mundial 2026.

Ads

En España, Marca resumió la hazaña con un contundente “Messi 18”, mientras que As eligió el título “Messi sube al cielo”. Por su parte, Sport fue categórico al definirlo como “El mejor de la historia”, y Mundo Deportivo destacó que el argentino quedó en soledad como máximo goleador de los Mundiales.

La admiración también se reflejó en Francia. L’Equipe lo coronó como “El rey del mundo” y remarcó que se convirtió en el futbolista más goleador en la historia de la competencia. En la misma línea, Le Parisien señaló: “Messi, el máximo goleador de la historia”.

Los medios italianos tampoco escatimaron elogios. La Gazzetta dello Sport tituló: “No hay nadie como él”, mientras que Corriere dello Sport habló de “Leoland” para describir el fenómeno que genera el capitán argentino. En tanto, Corriere della Sera resaltó el récord alcanzado tras el doblete frente a Austria.

En Portugal, el diario A Bola destacó directamente la nueva marca histórica del rosarino. La prensa británica también se sumó a los reconocimientos: The Daily Telegraph lo definió como “el mejor de todos los tiempos”, mientras que The Paper confirmó que ya es oficialmente el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Ads

En México, la devoción quedó reflejada en los títulos de Récord y Esto. El primero eligió la frase “De la mano de D10S”, mientras que el segundo lo calificó como “El más grande”.

Brasil tampoco quedó al margen. Tanto O Estado de S. Paulo como Folha de S. Paulo llevaron a sus portadas el nuevo récord de Messi y remarcaron que alcanzó la cifra en su sexta participación mundialista.

Con la victoria ante Austria y la derrota de Jordania frente a Argelia, la selección argentina aseguró su clasificación a los 16avos de final como líder del Grupo J. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará el próximo 27 de junio a Jordania para cerrar la fase de grupos, aunque ya tiene garantizado su lugar en la siguiente instancia.

Ads

A los 38 años, Messi sigue ampliando una carrera que parece no tener techo. Y, una vez más, el mundo entero se rindió ante su fútbol.

Fuente: Infobae