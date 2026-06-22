"Estoy muy feliz por la clasificación", señaló el capitán argentino al finalizar el encuentro, reflejando la importancia que tuvo el resultado para el plantel albiceleste.

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Argentina consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Grupo J y dio un paso decisivo hacia los objetivos planteados para la Copa del Mundo. En ese contexto, Messi destacó el valor de haber sellado el pase a la siguiente instancia con una fecha de anticipación.

El rosarino fue una de las grandes figuras de la jornada. Tras un partido exigente, logró marcar los dos goles del triunfo y volvió a ser determinante para un equipo que sigue mostrando solidez en el certamen.

Más allá de su actuación individual, el capitán puso el foco en el logro colectivo y en el esfuerzo realizado por todo el plantel para superar a un rival que presentó dificultades durante varios tramos del encuentro.

La clasificación anticipada le permitirá a la Selección afrontar con mayor tranquilidad el cierre de la fase de grupos y comenzar a enfocarse en los desafíos que se vienen en la etapa eliminatoria.

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Con seis puntos sobre seis posibles y un rendimiento en crecimiento, Argentina se consolidó como uno de los equipos más fuertes de su zona y mantiene intacta la ilusión de volver a ser protagonista en el Mundial.

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