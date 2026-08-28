El US Open 2026 ya tiene definido su cuadro principal y los 13 tenistas argentinos conocen a sus rivales para la primera ronda del último Grand Slam de la temporada. Serán 11 representantes en el cuadro masculino y dos en el femenino.

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Entre ellos habrá dos representantes de Mar del Plata: Francisco Comesaña y Solana Sierra, quienes volverán a llevar la bandera de la ciudad a uno de los escenarios más importantes del tenis mundial.

En el cuadro masculino, Comesaña tendrá un estreno de máxima exigencia ante el italiano Flavio Cobolli, sexto preclasificado del torneo. El marplatense buscará dar el golpe y avanzar a la segunda ronda.

Por su parte, Sierra también tendrá un debut complicado. La marplatense se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina, actual número nueve del mundo, en uno de los cruces más atractivos de la primera ronda para una representante argentina.

Navone, ante Djokovic

El partido que se llevará buena parte de las miradas será el de Mariano Navone frente a Novak Djokovic. El argentino tendrá un debut de máxima exigencia ante el serbio, número cinco del mundo y ganador de 24 títulos de Grand Slam. Será el primer enfrentamiento entre ambos.

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También estarán en acción Francisco Cerúndolo, que debutará ante el austríaco Filip Misolic; Tomás Etcheverry, frente al checo Vit Kopriva; y Thiago Tirante, quien llega con el envión de haber derrotado a Djokovic en Cincinnati y ahora se medirá con el francés Adrian Mannarino.

Completan la representación argentina Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli, Facundo Díaz Acosta y Marco Trungelliti.

En tanto, Nadia Podoroska será la otra argentina en el cuadro femenino y enfrentará a la suiza Simona Waltert.

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Así, el tenis argentino tendrá una nutrida presencia en Nueva York y, particularmente, Mar del Plata volverá a estar representada por Comesaña y Sierra, dos de los nombres que en los últimos años llevaron al tenis de la ciudad a los principales escenarios internacionales.