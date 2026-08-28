Inter Miami cambia de rumbo y ya tiene definido a su próximo director técnico: Cristian “Kily” González llegó a un acuerdo con la institución y será el encargado de dirigir al equipo de Lionel Messi en la MLS de Estados Unidos.

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El club comunicó oficialmente que el entrenador argentino asumirá sus funciones una vez que reciba los correspondientes permisos de trabajo. Mientras tanto, Guillermo Hoyos continuará provisionalmente al frente del equipo hasta la plena incorporación de González y su cuerpo técnico.

La decisión llega después de una preocupante seguidilla de resultados para Inter Miami. El equipo acumuló cuatro derrotas y apenas un empate en sus últimas cinco presentaciones, además de quedar eliminado tempranamente de la Leagues Cup y complicar sus posibilidades de clasificación a la próxima Concacaf Champions Cup.

Ante este panorama, la dirigencia decidió dar un volantazo y apostar por el exentrenador de Platense, su último equipo en 2025.

El Kily González tendrá ahora el desafío de conducir a un plantel encabezado por Lionel Messi y recuperar la competitividad de Inter Miami en la recta final de la temporada.

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La llegada también tendrá un condimento especial: González y Messi ya compartieron cancha con la camiseta de la Selección Argentina. Fue en 2005, en un encuentro ante Perú. Más de dos décadas después, volverán a encontrarse, aunque esta vez desde roles completamente diferentes.

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