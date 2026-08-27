River Plate confirmó la salida de Eduardo “Chacho” Coudet como director técnico, en una conferencia de prensa realizada en el Estadio Monumental y encabezada por el presidente Stefano Di Carlo, el mánager Enzo Francescoli y el propio entrenador. La decisión se produjo tras la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana, luego de la derrota por penales ante Independiente Santa Fe en los octavos de final.

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El alejamiento del DT, que se venía gestando desde la madrugada, buscó descomprimir la crisis futbolística que atraviesa el club. Después del partido, Coudet mantuvo una extensa reunión con Di Carlo y otros dirigentes en el vestuario, que se prolongó hasta cerca de la 01:30. Aunque no hubo definiciones inmediatas, durante la mañana se confirmó que el entrenador no continuaría al frente del plantel.

Semanas atrás, tras la derrota ante Tigre en Núñez, Coudet había anticipado: “Si le hago mal a River, saludo a todos con beso y un abrazo y me voy”. Finalmente, cumplió con su palabra y puso fin a un ciclo que no logró consolidarse.

Durante la conferencia, Coudet realizó un balance de su ciclo, que incluyó el análisis del rendimiento deportivo, el contexto competitivo y una serie de agradecimientos dirigidos a jugadores, dirigencia y simpatizantes. “Tuvimos un arranque bueno, pudimos jugar una final y ser primeros en un grupo de clasificación de copa. En esta segunda mitad no hemos arrancado bien”, señaló el entrenador y agregó: “Había un proceso que en River es insostenible en cuanto a los resultados”.

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En su repaso, Coudet remarcó la exigencia institucional y su propia autocrítica: “Soy el primero que se puso plazos y tenía en claro que acá en este club hay que ganar y jugar bien”. En ese sentido, insistió: “Tenía en claro que en este club hay que ganar y jugar bien”.

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Sobre el desarrollo del ciclo, expresó: “Había encontrado cosas buenas” y agregó que el último tramo fue determinante: “No es echarle culpa a las desgracias y a la mala suerte, pero ayer era un partido para golear y terminamos sin clasificar. Eso fue un punto de inflexión determinante”.

El entrenador destacó además el nivel de exigencia del club y el vínculo con la institución: “Me encanta las exigencias de este club. Soy un agradecido a este club y a la gente. Sólo me toca agradecer”. También valoró al plantel: “Estoy agradecido con los jugadores, armamos un gran plantel que en el tiempo va a dar muchísimas alegrías”.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre su futuro y el contexto deportivo: “Yo, desde mi lugar ahora de afuera, apoyando y deseando lo mejor. No tengo mucho más para decir, simplemente gracias”. Y añadió: “El tiempo va a poner las cosas en orden” y “Esto es fútbol. A veces las cosas salen así”.

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El plantel retomará los entrenamientos esta tarde bajo la conducción interina de Marcelo Escudero, DT de la Reserva, acompañado por Leonardo Ponzio, integrante de la estructura del fútbol profesional.

El ciclo de Coudet estuvo marcado por la falta de resultados y la ausencia de una identidad futbolística definida, pese a una inversión cercana a 70 millones de dólares en refuerzos como Thiago Almada, Angel Correa y Nicolás Otamendi. Su campaña registró 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas, con golpes significativos como la caída en el Superclásico en el Monumental, la final del Torneo Apertura perdida ante Belgrano, la eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi y la derrota ante Independiente Santa Fe.

Además, el equipo ocupa el anteúltimo puesto en la Zona B del Torneo Clausura y está undécimo en la tabla anual, fuera de los puestos de clasificación a competencias internacionales para 2027.