Emiliano “Dibu” Martínez dio el visto bueno a una posible llegada al Chelsea y espera que las negociaciones puedan avanzar antes del cierre del mercado de pases. Según informó Fabrizio Romano, el arquero argentino está interesado en el proyecto y ya manifestó su disposición para concretar el traspaso.

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Chelsea analiza la posibilidad de incorporar al marplatense de 33 años para reforzar su arco, mientras mantiene algunas dudas en torno a Robert Sánchez. Los representantes de Martínez ya acercaron su disponibilidad al club inglés y ahora la decisión pasa por la dirigencia londinense.

El futuro del arquero en Aston Villa también quedó condicionado por la llegada de Zion Suzuki, incorporación que modificó el panorama bajo los tres palos del equipo dirigido por Unai Emery. Martínez ya había estado cerca de salir durante este mercado, con Juventus como una de las alternativas, aunque finalmente la operación no se concretó.

Por el momento, Tottenham quedó fuera de la negociación, ya que el club estaría conforme con Antonín Kinský y Martin Dúbravka. Así, Chelsea aparece como una de las principales opciones para el futuro del campeón del mundo, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.

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