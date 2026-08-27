Boca recibió una durísima noticia: Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha y deberá ser operado, por lo que se perderá lo que resta de la temporada y apunta a regresar recién en 2027.

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La lesión se produjo durante el entrenamiento en el predio de Ezeiza. Sin ningún contacto con otro futbolista, Aranda realizó un giro y cambio de dirección, pero el botín se le quedó enganchado en el césped, lo que provocó la fractura.

En un primer momento se pensó que podía tratarse de un esguince, pero los estudios médicos confirmaron una lesión ósea en la zona de unión entre el peroné y la tibia. El juvenil será intervenido quirúrgicamente y, según las primeras estimaciones, tendrá una recuperación de entre tres y cinco meses.

La baja representa un golpe muy importante para Boca. Aranda, de 19 años, se había convertido en una pieza fundamental del equipo y era titular habitual, al punto de haber sido el único futbolista del plantel que había comenzado como titular todos los partidos del semestre.

Ahora, Rodolfo Arruabarrena deberá encontrarle un reemplazante para afrontar el tramo decisivo del año, que incluye el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. Por los tiempos de recuperación, el regreso de Aranda quedaría recién para la pretemporada de 2027.

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