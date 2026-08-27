Aldosivi, eliminado de la Copa Argentina y con un presente que preocupa
El Tiburón perdió 2-0 ante Independiente Rivadavia por los octavos de final de la Copa Argentina y quedó afuera del certamen. En 23 partidos disputados durante el año, apenas consiguió dos triunfos, ambos en esta competencia.
Aldosivi quedó eliminado de la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Israel Damonte cayó 2-0 ante Independiente Rivadavia en el estadio Florencio Sola de Banfield y se despidió en los octavos de final, en un nuevo golpe para un equipo que atraviesa un complicado 2026.
El equipo mendocino fue superior durante buena parte del encuentro y logró ponerse en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Gonzalo Ríos convirtió de cabeza. Aldosivi intentó reaccionar, pero no encontró los caminos para llegar al empate y sufrió el golpe definitivo en el cierre: José Florentín marcó el 2-0 en el cuarto minuto de descuento.
La eliminación adquiere mayor peso al mirar los números del Tiburón durante la temporada. Aldosivi disputó 23 partidos en 2026 y solamente ganó dos, ambos por la Copa Argentina: fue 3-0 ante San Miguel en los 32avos de final y 3-1 frente a River en los 16avos.
Justamente, aquella victoria ante River había significado uno de los grandes golpes del torneo y había alimentado la ilusión de avanzar en la Copa. Sin embargo, el equipo no pudo repetir esa actuación ante Independiente Rivadavia y terminó quedándose afuera en octavos.
Con la eliminación, Aldosivi pierde además una de las últimas oportunidades que tenía para darle un giro a una temporada marcada por los malos resultados. El conjunto marplatense se encuentra 29° en la Tabla Anual y el presente deportivo genera preocupación de cara a lo que resta del año.
Ahora, al Tiburón solamente le queda enfocarse en el torneo local y tratar de revertir una situación que se volvió cada vez más complicada.