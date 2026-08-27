Aldosivi quedó eliminado de la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Israel Damonte cayó 2-0 ante Independiente Rivadavia en el estadio Florencio Sola de Banfield y se despidió en los octavos de final, en un nuevo golpe para un equipo que atraviesa un complicado 2026.

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El equipo mendocino fue superior durante buena parte del encuentro y logró ponerse en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Gonzalo Ríos convirtió de cabeza. Aldosivi intentó reaccionar, pero no encontró los caminos para llegar al empate y sufrió el golpe definitivo en el cierre: José Florentín marcó el 2-0 en el cuarto minuto de descuento.

¡GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!



A los 18´, Ríos marcó el 1-0 ante #Aldosivi, por los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/Mx3VoirV1F — TyC Sports (@TyCSports) August 26, 2026

La eliminación adquiere mayor peso al mirar los números del Tiburón durante la temporada. Aldosivi disputó 23 partidos en 2026 y solamente ganó dos, ambos por la Copa Argentina: fue 3-0 ante San Miguel en los 32avos de final y 3-1 frente a River en los 16avos.

Justamente, aquella victoria ante River había significado uno de los grandes golpes del torneo y había alimentado la ilusión de avanzar en la Copa. Sin embargo, el equipo no pudo repetir esa actuación ante Independiente Rivadavia y terminó quedándose afuera en octavos.

Con la eliminación, Aldosivi pierde además una de las últimas oportunidades que tenía para darle un giro a una temporada marcada por los malos resultados. El conjunto marplatense se encuentra 29° en la Tabla Anual y el presente deportivo genera preocupación de cara a lo que resta del año.

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Ahora, al Tiburón solamente le queda enfocarse en el torneo local y tratar de revertir una situación que se volvió cada vez más complicada.

¡ASÍ FUE EL SEGUNDO TANTO DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. ALDOSIVI!



A los 90'+5, Florentín anotó un golazo y selló la victoria de la Lepra mendocina por #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/IXTaBc1QTk — TyC Sports (@TyCSports) August 27, 2026

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