Aldosivi vuelve a poner sus expectativas en la Copa Argentina, el certamen que hasta ahora le dio sus únicas alegrías del semestre. Este miércoles, desde las 19.15, se medirá con Independiente Rivadavia en el estadio Florencio Sola de Banfield por los octavos de final.

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El conjunto marplatense llega golpeado después de caer 3-1 ante Unión y acumular apenas un punto en seis fechas del Torneo Clausura. La situación también lo complica en la pelea por la permanencia, ya que actualmente se encuentra en zona de descenso por la tabla anual.

Las buenas noticias para el equipo de Israel Damonte aparecieron justamente en los mata-mata. Aldosivi goleó 3-0 a San Miguel y luego dio el golpe al eliminar a River con un contundente 3-1.

Ahora, el Tiburón buscará repetir esas actuaciones y conseguir un nuevo triunfo que le permita meterse entre los ocho mejores de la competencia. Del otro lado estará Independiente Rivadavia, último campeón del torneo. El equipo mendocino llega después de quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Fluminense y de empatar 0-0 con Independiente por el Clausura.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará a Atlético Tucumán.

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