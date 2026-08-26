Una noche decisiva en el Monumental: River define ante Santa Fe
El Millonario recibe este miércoles 21:30 al conjunto colombiano por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el 0-0 en Bogotá, ambos equipos llegan con la ilusión de meterse entre los ocho mejores del certamen.
River afrontará este miércoles un partido clave en el Monumental. El equipo dirigido por Eduardo Coudet recibirá a Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego del 0-0 registrado en el encuentro de ida disputado en Bogotá.
La serie está completamente abierta y el conjunto colombiano llega con la ilusión de conseguir una clasificación histórica. Santa Fe buscará, además, obtener por primera vez un triunfo como visitante frente a River, aunque cuenta con un antecedente positivo en Núñez: en 2018 consiguió un empate 0-0 ante el Millonario por la Copa Libertadores.
El historial internacional favorece a River, que permanece invicto ante el conjunto colombiano: registra cuatro victorias y cuatro empates en ocho enfrentamientos. De hecho, solamente tres equipos colombianos lograron ganar en el Monumental: Deportivo Cali, Atlético Nacional e Independiente Medellín.
Santa Fe también cuenta con un antecedente destacado frente a equipos argentinos. En 2015 eliminó a Independiente en la Copa Sudamericana y posteriormente se consagró campeón del certamen. Por eso, avanzar ante River representaría una de las grandes hazañas internacionales de su historia.