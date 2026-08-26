River afrontará este miércoles un partido clave en el Monumental. El equipo dirigido por Eduardo Coudet recibirá a Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego del 0-0 registrado en el encuentro de ida disputado en Bogotá.

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La serie está completamente abierta y el conjunto colombiano llega con la ilusión de conseguir una clasificación histórica. Santa Fe buscará, además, obtener por primera vez un triunfo como visitante frente a River, aunque cuenta con un antecedente positivo en Núñez: en 2018 consiguió un empate 0-0 ante el Millonario por la Copa Libertadores.

El historial internacional favorece a River, que permanece invicto ante el conjunto colombiano: registra cuatro victorias y cuatro empates en ocho enfrentamientos. De hecho, solamente tres equipos colombianos lograron ganar en el Monumental: Deportivo Cali, Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Santa Fe también cuenta con un antecedente destacado frente a equipos argentinos. En 2015 eliminó a Independiente en la Copa Sudamericana y posteriormente se consagró campeón del certamen. Por eso, avanzar ante River representaría una de las grandes hazañas internacionales de su historia.

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