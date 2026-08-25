Francisco Comesaña quedó eliminado del ATP 250 de Winston-Salem tras perder ante el alemán Daniel Altmaier, 16° preclasificado del torneo, en la segunda ronda del certamen.

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El marplatense tuvo un comienzo complicado y cedió rápidamente el primer set por 6-1. Sin embargo, logró reaccionar en el segundo parcial, elevó su nivel y llevó la definición hasta el tie-break.

En el desempate, Comesaña luchó hasta el final, pero Altmaier consiguió imponerse por 8-6 y cerró el encuentro por 6-1 y 7-6.

De esta manera, el argentino se despide de Winston-Salem después de haber conseguido una victoria en su debut y ahora pondrá toda su atención en el próximo gran desafío: el US Open.

El Abierto de Estados Unidos será la última gran cita de la temporada para Comesaña, que buscará continuar con su crecimiento y aprovechar el impulso de un año en el que viene consolidándose en el circuito internacional.

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