Comesaña quedó eliminado en Winston-Salem y ya piensa en el US Open
El marplatense cayó ante el alemán Daniel Altmaier en la segunda ronda del ATP 250 estadounidense. Fue derrota por 6-1 y 7-6 (8-6), en su último torneo antes del Abierto de Estados Unidos.
Francisco Comesaña quedó eliminado del ATP 250 de Winston-Salem tras perder ante el alemán Daniel Altmaier, 16° preclasificado del torneo, en la segunda ronda del certamen.
El marplatense tuvo un comienzo complicado y cedió rápidamente el primer set por 6-1. Sin embargo, logró reaccionar en el segundo parcial, elevó su nivel y llevó la definición hasta el tie-break.
En el desempate, Comesaña luchó hasta el final, pero Altmaier consiguió imponerse por 8-6 y cerró el encuentro por 6-1 y 7-6.
De esta manera, el argentino se despide de Winston-Salem después de haber conseguido una victoria en su debut y ahora pondrá toda su atención en el próximo gran desafío: el US Open.
El Abierto de Estados Unidos será la última gran cita de la temporada para Comesaña, que buscará continuar con su crecimiento y aprovechar el impulso de un año en el que viene consolidándose en el circuito internacional.