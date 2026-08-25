El histórico triunfo se produjo en una partida de blitz disputada online, a través de Chess.com, dentro de un match de ocho partidas. El formato fue de tres minutos por jugador y sin incremento de tiempo.

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Carlsen había comenzado el enfrentamiento con ventaja, pero Oro logró recuperarse y protagonizó el gran golpe en la quinta partida: venció directamente al campeón noruego y volvió a demostrar que su talento ya está a la altura de los mejores.

Aunque Carlsen terminó imponiéndose en el match por 4-1, la victoria del argentino volvió a tener un enorme impacto por la jerarquía de su rival. Además, no es la primera vez que Faustino logra superar al noruego: ya lo había derrotado en 2024, cuando tenía apenas 10 años.

Una carrera marcada por los récords

La victoria ante Carlsen se suma a una trayectoria extraordinaria para el joven argentino. Faustino comenzó a destacarse desde muy pequeño y rápidamente se convirtió en una de las grandes promesas del ajedrez mundial.

En 2024, con apenas 10 años, 8 meses y 16 días, se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia, superando la marca que pertenecía al estadounidense Abhimanyu Mishra.

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Su crecimiento continuó y en mayo de 2026 consiguió el título de Gran Maestro, con 12 años, convirtiéndose en el segundo jugador más joven de la historia en alcanzar esa distinción.

Su precocidad y talento llevaron incluso a que fuera comparado con Lionel Messi, una referencia que busca reflejar la dimensión del fenómeno argentino dentro de su disciplina.

Ahora, Faustino vuelve a escribir su nombre en la historia. Con solo 12 años, ya consiguió algo que muy pocos pueden contar: derrotar al número uno del mundo y hacerlo frente a uno de los máximos referentes de la historia del ajedrez.

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