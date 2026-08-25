Las Leonas empataron 0-0 ante Bélgica y cumplieron el objetivo en el cierre de la segunda fase del Mundial de Hockey 2026. El equipo dirigido por Fernando Ferrara terminó líder del Grupo F, con siete puntos, y consiguió evitar a Países Bajos en las semifinales.

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El partido fue intenso y friccionado, con Bélgica saliendo a buscar desde el comienzo, aunque Argentina logró sostener el resultado que necesitaba para quedarse con el primer puesto. El empate le permitió cerrar esta instancia invicta y mantener su ilusión de conquistar el tercer título mundial de su historia.

Ahora, Las Leonas enfrentarán a Australia este jueves desde las 15.30 por un lugar en la gran final. Del otro lado del cuadro estará Países Bajos, uno de los grandes candidatos al título.

Argentina llega a esta instancia después de haber derrotado 3-0 a España y 3-2 a Alemania en sus anteriores presentaciones de la segunda fase.

El seleccionado argentino vuelve a estar entre los cuatro mejores del mundo y buscará dar otro paso hacia un título que no consigue desde 2010, cuando se consagró campeón en Rosario.

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