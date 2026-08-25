Talleres se puso 2-0 arriba con los goles de Agustín Álvarez Martínez, de penal, y Valentín Depietri, pero Rosario Central reaccionó en el segundo tiempo. Ángel Di María descontó desde los doce pasos y minutos después volvió a aparecer para marcar el 2-2.

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El Canalla fue por más en el tramo final y tuvo chances para darlo vuelta, pero el palo y algunas buenas intervenciones de Ezequiel Unsain se lo impidieron. Así, Central rescató un punto en Córdoba de la mano de un Di María decisivo.

De cara a la próxima fecha, Talleres volverá a jugar como local: recibirá el sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Mario Alberto Kempes. Por su parte, Rosario Central será local ante Gimnasia en el Gigante de Arroyito.

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