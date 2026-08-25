Luis de la Fuente se refirió nuevamente a los incidentes que protagonizaron jugadores de Argentina y España después de la final del Mundial 2026. El técnico español sostuvo que sus futbolistas fueron “las víctimas” y cuestionó las actitudes que derivaron en las sanciones de FIFA.

Ads

“No se puede dar una imagen ante 2.000 millones de personas de un final tan feo... Nuestros futbolistas han sido los perjudicados y las víctimas...”

Las sanciones incluyeron 10 partidos para Leandro Paredes, siete para Nahuel Molina y uno para Thiago Almada, mientras que Roberto Ayala recibió tres encuentros. La AFA, además, fue multada con 321.000 dólares por distintas infracciones.

Además, De la Fuente contó que recibió mensajes de disculpas por parte de Lionel Scaloni y algunos jugadores argentinos. Sus declaraciones se dieron luego de las sanciones de FIFA, que incluyeron diez partidos para Leandro Paredes y siete para Nahuel Molina.

"No se puede dar una imagen ante 2.000 millones de personas de un final tan feo... Nuestros futbolistas han sido los perjudicados y las víctimas..."



De la Fuente habla en @RNEdeportes la sanción a Paredes por su agresión a los futbolistas españoles tras la final del Mundial pic.twitter.com/GDIT7GEFWG — RNE Deportes (@RNEdeportes) August 24, 2026

Ads

Ads