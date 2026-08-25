De la Fuente apuntó contra Argentina: “Nuestros jugadores fueron las víctimas”
El entrenador de España se refirió a los incidentes tras la final del Mundial y calificó lo sucedido como “intolerable e inadmisible”. Además, reveló que recibió disculpas de Scaloni y algunos futbolistas argentinos.
Luis de la Fuente se refirió nuevamente a los incidentes que protagonizaron jugadores de Argentina y España después de la final del Mundial 2026. El técnico español sostuvo que sus futbolistas fueron “las víctimas” y cuestionó las actitudes que derivaron en las sanciones de FIFA.
Las sanciones incluyeron 10 partidos para Leandro Paredes, siete para Nahuel Molina y uno para Thiago Almada, mientras que Roberto Ayala recibió tres encuentros. La AFA, además, fue multada con 321.000 dólares por distintas infracciones.
Además, De la Fuente contó que recibió mensajes de disculpas por parte de Lionel Scaloni y algunos jugadores argentinos. Sus declaraciones se dieron luego de las sanciones de FIFA, que incluyeron diez partidos para Leandro Paredes y siete para Nahuel Molina.