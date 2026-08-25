El partido se jugará este miércoles desde las 19.15 en el estadio Florencio Sola y contará con transmisión de TyC Sports y TyC Sports Play.

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El equipo que consiga la victoria se clasificará a los cuartos de final, instancia en la que se medirá ante Atlético Tucumán.

Es un duelo clave para ambos equipos. Los dos llegan con la necesidad de conseguir un triunfo que les permita avanzar en el certamen y encontrar un impulso en medio de una actualidad irregular.

De cara al encuentro, el club informó que la venta de entradas comenzará este martes 25 de agosto, de 11 a 18, en la Tienda Tiburón, ubicada en Olavarría 2967.

Precios:

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Menores Popular (hasta 11 años): $50000.

Popular: $60000.

Platea: $80000. Ads