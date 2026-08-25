La FIA salió en defensa de los comisarios que sancionaron a Franco Colapinto durante el Gran Premio de Países Bajos.

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El argentino fue penalizado por adelantar bajo bandera amarilla, una decisión que generó fuertes críticas entre los fanáticos. Colapinto sostuvo que la maniobra ya estaba prácticamente terminada cuando apareció la señal y que frenar podía resultar peligroso.

Tras la polémica, los comisarios recibieron ataques y amenazas en redes sociales. La FIA pidió respeto y aclaró que las decisiones pueden ser cuestionadas, pero que eso no justifica agresiones personales.

Además, el organismo aseguró que los oficiales analizaron las imágenes y la telemetría antes de aplicar la sanción. Mientras tanto, la polémica continúa y la decisión sobre Colapinto sigue generando debate entre los seguidores de la Fórmula 1.

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