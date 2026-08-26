Del lado del Millonario, Coudet confirmó una lista de 20 convocados. Facundo González y Valentín Lucero ingresaron a la nómina, mientras que Giovanni González, Francisco Ortega, Mauro Arambarri y Lucas Beltrán quedaron afuera.

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Además, Franco Jaroszewicz, Jeremías Martinet y Tobías Ramírez no fueron convocados. Por lesión tampoco estarán disponibles Lautaro Rivero, Juan Portillo y Agustín Ruberto.

River llega al compromiso con algunas dudas después del empate 2-2 ante Vélez. El equipo ganaba 2-0 en el Monumental, pero no pudo sostener la ventaja y terminó cediendo dos puntos sobre el final.

Ahora, el Millonario tendrá la posibilidad de cambiar la imagen y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Para Santa Fe, en tanto, la misión será conseguir un triunfo histórico en Núñez y dar el gran golpe del certamen.

¡Siempre bienvenidos! 🦁❤️🤍🇮🇩



Nuestros abonados invitados, Valentina y Nelson, nos acompañaron hoy en el entrenamiento en Casa Amarilla ☝️ pic.twitter.com/rUQTzpToMs — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 25, 2026

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