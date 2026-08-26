Copa Sudamericana: Santa Fe se entrenó en Casa Amarilla
En la previa del encuentro, Independiente Santa Fe realizó su entrenamiento en Casa Amarilla, el predio de Boca, donde ajustó los últimos detalles antes de la revancha ante River.
Del lado del Millonario, Coudet confirmó una lista de 20 convocados. Facundo González y Valentín Lucero ingresaron a la nómina, mientras que Giovanni González, Francisco Ortega, Mauro Arambarri y Lucas Beltrán quedaron afuera.
Además, Franco Jaroszewicz, Jeremías Martinet y Tobías Ramírez no fueron convocados. Por lesión tampoco estarán disponibles Lautaro Rivero, Juan Portillo y Agustín Ruberto.
River llega al compromiso con algunas dudas después del empate 2-2 ante Vélez. El equipo ganaba 2-0 en el Monumental, pero no pudo sostener la ventaja y terminó cediendo dos puntos sobre el final.
Ahora, el Millonario tendrá la posibilidad de cambiar la imagen y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Para Santa Fe, en tanto, la misión será conseguir un triunfo histórico en Núñez y dar el gran golpe del certamen.