La Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos sus cuartos de final. Independiente del Valle se convirtió en el último equipo en conseguir la clasificación y completó el cuadro de los ocho mejores del certamen.

Ads

El conjunto ecuatoriano superó nuevamente 1-0 a Deportes Tolima y cerró la serie con un 2-0 global, para avanzar a una instancia en la que tendrá un desafío de máxima exigencia: se enfrentará a Flamengo por un lugar en las semifinales.

Los argentinos, ante rivales brasileños

Estudiantes de La Plata continúa en carrera y tendrá como rival a Corinthians. El Pincharrata buscará meterse entre los cuatro mejores del continente y mantener vivo el sueño de conquistar una nueva Copa Libertadores.

Por su parte, Platense, una de las grandes revelaciones del torneo, enfrentará a Fluminense. El Calamar buscará seguir haciendo historia luego de alcanzar por primera vez los cuartos de final de la competencia.

El otro cruce de la instancia será protagonizado por Palmeiras y Liga de Quito.

Ads

Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que las revanchas tendrán lugar entre el 15 y el 17 de septiembre.

Con los ocho clasificados confirmados, comienza la cuenta regresiva para una instancia que promete grandes duelos y que dejará definidos a los cuatro semifinalistas de la Libertadores 2026.

Ads