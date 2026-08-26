Quedaron definidos los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026
Con Independiente del Valle como último clasificado, ya están confirmados los ocho equipos que disputarán la próxima instancia del máximo certamen continental.
La Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos sus cuartos de final. Independiente del Valle se convirtió en el último equipo en conseguir la clasificación y completó el cuadro de los ocho mejores del certamen.
El conjunto ecuatoriano superó nuevamente 1-0 a Deportes Tolima y cerró la serie con un 2-0 global, para avanzar a una instancia en la que tendrá un desafío de máxima exigencia: se enfrentará a Flamengo por un lugar en las semifinales.
Los argentinos, ante rivales brasileños
Estudiantes de La Plata continúa en carrera y tendrá como rival a Corinthians. El Pincharrata buscará meterse entre los cuatro mejores del continente y mantener vivo el sueño de conquistar una nueva Copa Libertadores.
Por su parte, Platense, una de las grandes revelaciones del torneo, enfrentará a Fluminense. El Calamar buscará seguir haciendo historia luego de alcanzar por primera vez los cuartos de final de la competencia.
El otro cruce de la instancia será protagonizado por Palmeiras y Liga de Quito.
Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que las revanchas tendrán lugar entre el 15 y el 17 de septiembre.
Con los ocho clasificados confirmados, comienza la cuenta regresiva para una instancia que promete grandes duelos y que dejará definidos a los cuatro semifinalistas de la Libertadores 2026.