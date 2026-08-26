Carlos “Tito” Petruzzella tuvo este martes una de las oportunidades más importantes de su carrera, pero su presentación en el Contender Series de Dana White terminó antes de lo esperado. El marplatense cayó por KO ante el estadounidense Nick Galanti en Las Vegas.

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El combate duró apenas 35 segundos. Petruzzella intentó atacar contra el límite del octágono, pero recibió un fuerte derechazo que lo derribó. Galanti continuó con los golpes en el piso y el árbitro intervino rápidamente para detener la pelea.

De esta manera, el peleador de 29 años no pudo alcanzar el objetivo por el que había viajado a Estados Unidos: conseguir un contrato con UFC. Petruzzella llegaba con un récord profesional de 15 victorias y dos derrotas.

En su esquina estuvo Kevin “El Chino” Vallejos, otro marplatense que conoce de cerca el camino hacia la máxima organización de MMA. Vallejos también perdió en su primera aparición en Contender Series, pero tuvo una segunda oportunidad y logró quedarse con el contrato.

Ahora, Petruzzella deberá esperar una nueva oportunidad para volver a intentarlo y mantener vivo el sueño de llegar a UFC.

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NICK GALANTI GETS THE NIGHT STARTED WITH A HUGE KO 💥 #DWCS



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