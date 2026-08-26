Para garantizar el normal desarrollo de la jornada, se diagramó un amplio operativo de seguridad que involucrará a efectivos policiales, personal de seguridad privada, trabajadores de Utedyc y servicios de emergencia. Las puertas del estadio se habilitarán a las 17.15.

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Los hinchas del conjunto marplatense se ubicarán en la popular Valentín Suárez y accederán al estadio por las puertas 11 y 12. En tanto, los simpatizantes de Independiente Rivadavia ocuparán los sectores Osvaldo Fani y Eliseo Mouriño, con ingreso por las puertas 7 y 8.

Desde la organización recomendaron llegar con suficiente anticipación para evitar demoras en los controles. Será obligatorio presentar la entrada junto con el DNI, mientras que también se realizarán controles vinculados al derecho de admisión.

El operativo contempla además restricciones para determinados elementos. No estará permitido ingresar con pirotecnia, botellas, máscaras, capuchas ni banderas que puedan ser consideradas como incitación a la violencia.

En lo futbolístico, el ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, instancia en la que ya espera Atlético Tucumán. El partido será televisado por TyC Sports y TyC Sports Play.

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