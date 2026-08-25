La situación entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados. El delantero argentino fue recibido con silbidos y reproches por parte de los hinchas en el partido ante Villarreal, mientras el conflicto por su futuro continúa sin una resolución.

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Tras la polémica, comenzaron a crecer las versiones sobre una posible salida del atacante antes del cierre del mercado de pases. Según medios españoles, Atlético de Madrid mantiene su postura de no venderlo a Barcelona ni a Real Madrid, mientras que el escenario se abrió para negociar con clubes del exterior.

En ese contexto, Arsenal aparece como uno de los principales interesados y estaría dispuesto a acercarse a los 150 millones de euros que pretende el conjunto madrileño. Sin embargo, Julián tendría como prioridad continuar su carrera en Barcelona, una posibilidad que hoy parece cada vez más complicada.

A la pelea también se sumó Chelsea, que ya habría mantenido contactos con Atlético de Madrid y podría incluir a Nicolas Jackson en una eventual negociación.

El conflicto se profundizó después de los silbidos en el Metropolitano. Tras el empate ante Villarreal, el club decidió que Julián no acompañara al resto del plantel en el saludo a los hinchas y que se retirara directamente al vestuario. Simeone confirmó que fue una decisión tomada por Atlético para evitar una situación todavía más tensa.

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Mientras tanto, el Barcelona empieza a asumir que el fichaje es cada vez más difícil. El club catalán habría realizado una oferta cercana a los 120 millones de euros, pero Atlético mantiene su pretensión de 150 millones y no quiere facilitar la llegada del argentino a un rival directo.

Con el mercado todavía abierto, el futuro de Julián Álvarez continúa en el aire: Barcelona sigue siendo el destino que desea el delantero, pero las conversaciones con Arsenal y Chelsea podrían terminar modificando por completo el escenario.

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