Las Leonas avanzaron invictas y enfrentarán a Australia, mientras que Los Leones buscarán la final ante Alemania.

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El recorrido de Las Leonas:

El seleccionado femenino dirigido por Fernando Ferrara tuvo una gran actuación durante el Mundial y consiguió avanzar a las semifinales sin conocer la derrota.

Las Leonas finalizaron primeras en el Grupo F, resultado que les permitió acceder directamente a la instancia de los cuatro mejores equipos del certamen.

Ahora tendrán un desafío de máxima exigencia: enfrentarán a Australia, que terminó segunda en el Grupo E.

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La semifinal se disputará el jueves 27 de agosto desde las 15:30, hora argentina, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

El conjunto argentino buscará dar otro paso hacia el gran objetivo y meterse en la final del Mundial.

El recorrido de Los Leones:

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El seleccionado masculino, conducido por Lucas Rey, también consiguió una clasificación histórica y volvió a ubicarse entre los cuatro mejores del mundo después de 12 años.

En la primera ronda, Los Leones debutaron con una contundente victoria 3-0 frente a Japón, aunque luego sufrieron una derrota por 3-1 ante Países Bajos.

El equipo argentino se recuperó rápidamente y cerró esa etapa con una goleada 7-1 sobre Nueva Zelanda, resultado que le permitió avanzar a la segunda fase.

En el Grupo E, Los Leones arrastraron la derrota frente a los neerlandeses, pero reaccionaron con dos grandes actuaciones. Primero vencieron 3-1 a Inglaterra, con un triplete de Tomás Domene, y posteriormente derrotaron 5-3 a India.

Con esos resultados y gracias a la combinación de otros marcadores, Argentina aseguró el segundo puesto de la zona y consiguió el pasaje a las semifinales.

Ahora, Los Leones enfrentarán a Alemania, ganador del Grupo F, en busca de un lugar en la definición del Mundial.

El partido será el viernes 28 de agosto a las 15:30, hora argentina, nuevamente en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

Dos selecciones, un mismo objetivo

Las Leonas y Los Leones atraviesan las instancias decisivas del Mundial 2026 con la ilusión de llegar a la final. Argentina tendrá representación en ambas ramas entre los cuatro mejores del mundo y buscará cerrar el torneo con una nueva consagración internacional.