Peñarol confirmó la incorporación del basquetbolista chileno Pedro Stuardo, quien se sumó a la pretemporada del equipo dirigido por Leandro Ramella, de cara al inicio de las competencias oficiales de la Liga Nacional.

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El alero, de 1,97 metros de altura y nacido el 17 de junio de 2008, llega a la institución marplatense con el objetivo de aportar versatilidad y proyección al plantel profesional.

Stuardo se incorporó tras completar su etapa formativa en el Zentro Basket Madrid, de España. Además, cuenta con antecedentes en selecciones juveniles de Chile, destacándose su participación en el FIBA U17 South American Championship 2025, donde disputó cinco partidos con promedios de 7,8 puntos, 5,8 rebotes y 2,4 asistencias.

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Con esta incorporación, Peñarol continúa con la puesta a punto de su plantel en el marco de la pretemporada, enfocado en consolidar su estructura táctica y fortalecer el recambio de cara a la próxima temporada.

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