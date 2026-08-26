El conflicto entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid sumó un nuevo capítulo y desde el club español decidieron marcar una postura contundente. Tras las últimas declaraciones de Joan Laporta, la institución aseguró que se siente perjudicada por la situación y descartó por completo una posible transferencia del delantero al Barcelona.

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“El jugador está siendo victimizado, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros”, señalaron fuentes del Atlético a MARCA. En esa misma línea, remarcaron: “Nos han perjudicado económicamente y socialmente. Hay un 0% de probabilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad”.

Desde el conjunto rojiblanco también denunciaron la existencia de una campaña que, según consideran, está perjudicando la imagen de la institución. “Hay muchas mentiras y medias verdades. El único que paga por esto es el Atlético”, expresaron.

La tensión aumentó después del partido ante Villarreal, cuando Julián fue silbado por parte de la hinchada. Además, el delantero no se presentó al entrenamiento de este miércoles debido a que se encontraba indispuesto, en medio de las versiones que hacen referencia a su estado anímico.

El Atlético apunta al Barcelona y al representante

El club también cuestionó el accionar del Barcelona y del representante Fernando Hidalgo, a quienes responsabiliza por el desarrollo del conflicto. En ese sentido, adelantó que actualizará la denuncia presentada anteriormente con nuevos elementos relacionados con el caso.

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Según la postura del Atlético, en marzo Julián recibió una propuesta de renovación que lo convertía en el jugador mejor pago del plantel, con una mejora salarial de 7 a 10 millones de euros. Sin embargo, esa oferta no habría sido aceptada.

Además, el club sostiene que esperaba una propuesta de 150 millones de euros, sin comisiones, que debía llegar antes del 20 de junio, pero que finalmente nunca fue presentada formalmente en las oficinas de la institución.

A pesar de la fuerte disputa, el Atlético aseguró que mantiene su respaldo al futbolista y puso sus servicios médicos a disposición de Julián. El objetivo, según el club, es acompañarlo y garantizar que pueda regresar a la dinámica del equipo cuando se encuentre en condiciones.

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Mientras tanto, la posibilidad de que el argentino termine en el Barcelona parece cada vez más lejana: el Atlético fue tajante y aseguró que no negociará la salida de Julián con el conjunto catalán.