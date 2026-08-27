River quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego de perder 8-7 ante Independiente Santa Fe en una interminable definición por penales. El encuentro disputado en el Monumental terminó 1-1, mismo resultado que se había registrado en el partido de ida, por lo que la clasificación debió resolverse desde los doce pasos.

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El equipo dirigido por Eduardo Coudet tuvo las mejores situaciones durante los 90 minutos y había hecho méritos para quedarse con la victoria. Sin embargo, no logró cerrar el partido y un penal inesperado le permitió a Santa Fe alcanzar el empate y llevar la serie a una definición que terminó siendo dramática.

Sebastián Driussi había puesto en ventaja al Millonario, mientras que Franco Fagúndez marcó el empate para el conjunto colombiano. Con el 1-1 definitivo, llegó el momento de los penales.

La tanda fue histórica. Patearon los 22 jugadores que estaban en cancha y Santa Fe terminó imponiéndose por 8-7. El arquero de River, Santiago Beltrán, fue protagonista al atajar tres remates, pero la actuación no alcanzó para evitar la eliminación.

River tuvo la posibilidad de quedarse con la serie, pero Rafael Borré, Lucas Martínez Quarta y el propio Beltrán fallaron sus ejecuciones. Del otro lado, Independiente Santa Fe consiguió convertir el penal decisivo y desató el festejo en el Monumental.

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Luego del partido, Beltrán se mostró golpeado y pidió disculpas a los hinchas de River: “Quiero pedirle disculpas a la gente de River. Se termina definiendo de la peor manera. Me toca estar en estos momentos donde el equipo me necesita. Solo pedirle perdón a la gente”.

Para River, la eliminación representa un nuevo golpe en un 2026 que viene cargado de frustraciones. El Millonario ya había quedado afuera de la final del Torneo Apertura y de los 16avos de final de la Copa Argentina. Ahora también se despidió de la Sudamericana en octavos.

En tanto, Independiente Santa Fe avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Vasco da Gama.

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"Asprilla":

Porque el arquero de Independiente Santa Fe convirtió el último penal para la victoria contra River pic.twitter.com/N8yaIy4Wyl https://t.co/q4cT545MRA — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 27, 2026