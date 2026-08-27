Fernando Espinoza fue parado y no dirigirá en la fecha 7 del Torneo Clausura del fútbol argentino. La decisión de la Dirección Nacional de Arbitraje se habría tomado luego de su actuación en la previa del encuentro entre Defensa y Justicia y Belgrano, donde protagonizó un particular momento que rápidamente se volvió viral.

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Durante el sorteo de capitanes, Espinoza sorprendió a los futbolistas con una pregunta: “¿Quieren hacer una competencia de farmear aura?”. La expresión, vinculada a una tendencia que se popularizó en redes sociales, generó repercusión y puso el foco nuevamente sobre el comportamiento de los árbitros antes de los partidos.

El episodio ocurrió pocos días después de que la Dirección Nacional de Arbitraje estableciera nuevas pautas para las ceremonias previas a los encuentros. Según trascendió, los árbitros tenían prohibido realizar comentarios ajenos al procedimiento del sorteo.

Además, Espinoza utilizó una moneda que tenía los escudos de Defensa y Justicia y Belgrano, algo que tampoco habría sido bien recibido por la cúpula arbitral. A partir de lo ocurrido, la DNA envió un comunicado interno en el que prohibió expresiones que no estén relacionadas con el sorteo y el uso de monedas que contengan inscripciones o elementos considerados “jocosos o inapropiados”.

“¿NO QUIEREN HACER UNA COMPETENCIA DE FARMEAR AURA? ¿NADA DE ESO?”.



Las palabras de Fernando Espinoza en el sorteo entre Belgrano y Defensa y Justicia. 😳🇦🇷 pic.twitter.com/OfQ2mdcbiO — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 23, 2026

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