Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 durante 2027. Alpine confirmó la renovación del piloto argentino, quien seguirá como uno de sus pilotos titulares por una temporada más y tendrá nuevamente a Pierre Gasly como compañero de equipo.

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La noticia representa un nuevo paso en la carrera del argentino, que logró consolidar su lugar en la máxima categoría y ahora tendrá la posibilidad de afrontar una nueva temporada con la escudería francesa.

Tras conocerse la confirmación, Colapinto expresó su felicidad por continuar en el equipo. “Estoy muy contento de seguir con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy a gusto aquí”, manifestó.

Además, el argentino destacó la confianza que recibió por parte de la estructura y remarcó la ambición de cara al futuro: “Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar. Agradezco al equipo, a Flavio y a Steve, la confianza que han depositado en mí para ser uno de sus pilotos de cara al futuro”.

Con su continuidad asegurada, Colapinto ahora buscará enfocarse en el rendimiento dentro de la pista y seguir creciendo en la Fórmula 1. “Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan los acontecimientos y, ante todo, de centrarme en mi trabajo en pista”, sostuvo.

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Así, el piloto argentino extiende su vínculo con Alpine y se prepara para seguir escribiendo su historia en la máxima categoría del automovilismo mundial.

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