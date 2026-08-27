Javier Bianchelli será el nuevo entrenador del básquet femenino de Peñarol en la Liga Nacional. El DT, identificado con Quilmes por su trayectoria, reemplazará a Mariano Pinto, quien estuvo al frente del equipo durante el proceso de ascenso.

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El nuevo entrenador cuenta con una extensa trayectoria en el básquet argentino, con pasos por la Liga Nacional y la Liga Argentina. Además, posee experiencia en el básquet femenino, un antecedente que fue tenido en cuenta para este nuevo desafío.

Peñarol debutará en la máxima categoría nacional y compartirá competencia con Quilmes, en una temporada histórica para el básquet femenino marplatense. La Liga Nacional Femenina comenzará en octubre y contará con 21 equipos.

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