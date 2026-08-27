Las Leonas enfrentarán a Australia por las semifinales del certamen que se disputa en Bélgica y Países Bajos, con la ilusión de alcanzar una nueva final mundialista.

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El encuentro comenzará a las 15:30, hora argentina, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y será transmitido por ESPN 2 y Disney+.



El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega a esta instancia con una campaña sólida y sin derrotas. En la primera fase, Argentina empató 1-1 ante Estados Unidos, derrotó 3-2 a Alemania y venció 2-0 a Escocia. Luego, en la segunda ronda, goleó 3-0 a España y cerró su participación con un empate 0-0 frente a Bélgica.



Del otro lado estará Australia, una de las selecciones históricas del hockey femenino mundial. Las Hockeyroos tuvieron un camino más irregular hasta las semifinales y finalizaron segundas de su grupo.

En la otra semifinal se enfrentarán Países Bajos y Bélgica, por lo que una eventual final podría tener nuevamente a las neerlandesas como protagonistas.

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