Tras la eliminación de la Copa Argentina, la dirigencia de Aldosivi finalmente tomó la decisión de terminar la relación con el entrenador Israel Damonte. Su continuidad ya había sido puesta en duda la semana pasada, cuando el equipo perdió de local contra Unión por el Torneo Clausura.

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Si bien la información no fue oficializada por la dirigencia del club del Puerto, fuentes consultados por El Marplatense confirmaron que la relación entre el DT y la institución no continuará.

Según se pudo saber, los jugadores fueron citados al predio de entrenamiento a las 15:30, donde se despedirán del entrenador.

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El último partido de Aldosivi fue anoche por la Copa Argentina, donde perdió ante Independiente Rivadavia por 2-0 y quedó eliminado.

Damonte asumió a fines de marzo de este año y se va del “Tiburón” tras 14 partidos disputados, en los que logró ocho derrotas, cinco empates y un triunfo, el destacado ante River por la Copa Argentina por 3-1. Deja al equipo en una situación difícil con el descenso, tanto en la tabla anual como en la que tiene en cuenta los promedios.

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