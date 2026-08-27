Eduardo Coudet dejará de ser el entrenador de River luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana.

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En principio, Leonardo Ponzio sería quien tome las riendas del plantel de manera interina. El histórico referente de River podría dirigir al equipo el próximo domingo frente a Banfield, mientras la comisión directiva define al reemplazante definitivo.

La decisión llega en un momento complicado para el conjunto de Núñez, que quedó afuera del certamen internacional y atraviesa una etapa de resultados negativos. Coudet no continuará al frente del equipo y la dirigencia ya comenzó a trabajar en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Entre las diferentes alternativas para reemplazar a Coudet aparecen nombres como Hernán Crespo, Santiago Solari, Gabriel Milito, Ariel Holan y Diego Cocca.

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