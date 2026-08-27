El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, se clasificó a la final del Mundial tras vencer a Australia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, en un encuentro muy disputado.

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El equipo dirigido por Fernando Ferrara abrió el partido con una intervención clave de la arquera Clara Cosentino, que contuvo un remate australiano en los primeros minutos. Con el desarrollo del juego, el trámite se volvió parejo y Argentina contó con una ocasión clara con un tiro que dio en el palo durante el segundo cuarto.

Tras sostener el 0-0 durante gran parte del encuentro, el quiebre llegó en el inicio del último cuarto con un córner corto que fue desviado por Julieta Jankunas para establecer el único gol del partido. Australia intentó reaccionar sobre el cierre e incluso convirtió una acción a 17 segundos del final, pero fue anulada por una infracción previa dentro del área.

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Con este triunfo, Las Leonas disputarán la final del torneo ante Países Bajos, que en la otra semifinal superó a Bélgica por 1-0. El conjunto argentino buscará volver a consagrarse campeón mundial y mejorar sus últimas actuaciones internacionales.

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