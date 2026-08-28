Estudiantes de La Plata sigue firme en todos los frentes. Este jueves derrotó 3-1 a Barracas Central en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026.

Ads

El Pincha abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo, luego de que Kevin Jappert desviara contra su propio arco un centro de Eros Mancuso. En el complemento, a los 6 minutos, Baltasar Rodríguez apareció para ampliar la ventaja y encaminar la clasificación.

Barracas Central reaccionó sobre el final y consiguió el descuento a través de Norberto Briasco, pero Estudiantes no dejó escapar el triunfo. A los 42 minutos, Guido Carrillo apareció para marcar el 3-1 definitivo y sentenciar el pase a la próxima instancia.

El partido tampoco estuvo exento de polémicas. Al Pincha le anularon un gol de Baltasar Rodríguez por una supuesta falta previa sobre Norberto Briasco, una decisión que generó fuertes reclamos del conjunto platense.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Alexander Medina se metió entre los ocho mejores de la Copa Argentina y continúa en carrera en tres competencias: el torneo local, la Copa Libertadores y ahora también la Copa Argentina.

Ads

Carrillo, otra vez protagonista

Guido Carrillo volvió a decir presente y cerró el triunfo del Pincha con el 3-1 definitivo. Con este tanto, el delantero alcanzó los ocho goles en 2026, igualó a Tiago Palacios y se metió entre los máximos goleadores de Estudiantes en la temporada.

Además, Carrillo continúa haciendo historia con la camiseta albirroja: llegó a 79 goles en total con Estudiantes y quedó en el 15° puesto de la tabla histórica de goleadores del club.

Ads