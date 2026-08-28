El equipo dirigido por Pablo Prigioni tuvo un comienzo intenso y logró imponerse ante un rival que durante gran parte del partido logró mantenerse cerca en el marcador. Argentina terminó el primer tiempo arriba por apenas un punto, 43-42.

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En la segunda mitad, la Selección mejoró su juego, encontró mayores espacios en ataque y logró aumentar progresivamente la diferencia. La defensa y la efectividad en los momentos decisivos fueron fundamentales para que el conjunto argentino pudiera cerrar el encuentro con tranquilidad.

Gabriel Deck fue una de las grandes figuras de la noche y lideró al equipo con 23 puntos, además de aportar 6 rebotes y 2 asistencias. También tuvieron una destacada actuación Leandro Bolmaro, con 19 puntos; Facundo Campazzo, que sumó 13 puntos y 10 asistencias; y Nicolás Laprovittola, autor de 12 puntos.

Con este triunfo, Argentina alcanzó un récord de seis victorias y una derrota y quedó muy bien posicionada en su grupo de los clasificatorios. La victoria frente a Puerto Rico representa un avance importante en el objetivo de conseguir la clasificación al Mundial que se disputará en Qatar en 2027.

Ahora, el conjunto de Prigioni deberá afrontar un nuevo desafío ante Canadá como visitante.

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