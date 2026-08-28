Kimberley quiere dar vuelta la página rápidamente. Luego de la derrota por 1-0 frente a Olimpo en Bahía Blanca, el conjunto marplatense tendrá este domingo una nueva oportunidad para volver a sumar de a tres y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Fase Campeonato del Federal A.

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El encuentro ante el líder dejó un sabor amargo para el Dragón, que cayó por la mínima diferencia en un partido que se definió a partir de una jugada desafortunada. Olimpo aprovechó esa situación para quedarse con tres puntos importantes y afirmarse en lo más alto de la tabla, mientras que Kimberley deberá recuperarse en un compromiso de gran importancia.

El partido tendrá un valor especial: para Kimberley será la posibilidad de volver a ganar y acercarse nuevamente a los puestos de arriba, mientras que Alvarado buscará seguir prendido en la lucha por el liderazgo.

Un partido con un escenario diferente

El partido se jugará este domingo 30 de agosto desde las 15, aunque finalmente no tendrá como escenario al estadio José María Minella. Kimberley será local en el José Alberto Valle, su cancha, luego de que la APREVIDE rechazara el pedido para trasladar el encuentro al estadio mundialista y permitir la presencia de público visitante.

De esta manera, no habrá hinchas de Alvarado y solamente podrán ingresar socios de Kimberley. Una situación que modifica el contexto de un partido que en los últimos enfrentamientos tuvo como escenario al Minella y contó con las dos parcialidades.

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En junio, cuando Kimberley hizo de local en el estadio mundialista, el encuentro terminó 2-2 y se disputó con ambas hinchadas. Además, en el primer enfrentamiento del año, con Alvarado como local en el Minella, ambos equipos habían igualado 0-0.

Ahora, el Dragón tendrá el respaldo exclusivo de sus hinchas en el José Alberto Valle. Jugar en su propia cancha puede representar un factor favorable para Kimberley, que buscará aprovechar la localía para volver a hacerse fuerte después del traspié ante Olimpo.

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