Alvarado llega a una nueva fecha del Nonagonal como uno de los protagonistas de la Zona B. Luego del empate frente a Argentino de Monte Maíz, el conjunto marplatense alcanzó los ocho puntos y quedó como escolta de Olimpo, que lidera con 11 unidades.

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Con Pablo Martel a la cabeza, el Torito visitará este domingo a Kimberley, en un duelo clave para sus aspiraciones de mantenerse en la pelea de los primeros lugares.

El encuentro corresponderá a la sexta fecha del Nonagonal de la Zona Campeonato del Torneo Federal A y tendrá el arbitraje de Fernando Marcos. La cuaterna se completará con los asistentes Guillermo Yacante y Emiliano Bustos, mientras que Felipe Zonco será el cuarto árbitro.

Después de este compromiso, Alvarado volverá a jugar en Mar del Plata el 6 de septiembre, cuando reciba a Atenas en el estadio José María Minella. El equipo de Martel buscará aprovechar la localía para seguir sumando y sostenerse entre los principales animadores de la zona.

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