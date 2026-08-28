Israel Damonte dejó su cargo como director técnico de Aldosivi luego de la eliminación ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina y del complicado presente futbolístico del equipo en el Torneo Clausura, además de la situación en ambas tablas.

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Tras la salida del entrenador, Mariano Felices será el encargado de dirigir al plantel profesional de manera interina. El técnico había asumido recientemente al frente de la Reserva y ahora tendrá su primer desafío al frente de la Primera.

El objetivo inmediato estará a la vuelta de la esquina: este domingo, desde las 17, Aldosivi visitará a Argentinos Juniors en La Paternal, por una nueva fecha del Torneo Clausura.

Felices estará acompañado por Fabián Assmann, quien será su asistente, mientras que Emiliano Costa y Silvio Dezio estarán a cargo de la preparación física.

En tanto, Diego Villar, quien fue el último entrenador interino del equipo de Primera, pasará a conducir nuevamente la Reserva.

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