En la última jornada, Once Unidos empató 31-31 ante Universitario de Córdoba y se impuso 3-2 en los penales. De esta manera, el equipo dirigido por Alejandro Carotenuto se quedó con el quinto puesto y terminó como el mejor representante del interior del país, solo por detrás de cuatro equipos de la Federación Metropolitana.

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El Tricolor cerró el torneo con tres victorias y dos derrotas y, además de mantener la categoría, mejoró su actuación respecto de su última participación, en Mar del Plata 2024, cuando había finalizado séptimo.

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En la Zona Reclasificación, ACHA ganó los tres partidos del cuadrangular por la permanencia. El conjunto marplatense venció 30-20 a Sol de Mayo, 32-22 a Universitario de Bahía Blanca y cerró su participación con un triunfo 24-17 frente a Belgrano de Córdoba.

Con tres victorias y dos derrotas en el torneo, ACHA finalizó noveno y aseguró su permanencia en la máxima categoría nacional, en su primera participación en este nivel.

La actuación de ambos equipos dejó un balance positivo para el handball marplatense. Once Unidos terminó como el mejor equipo del interior, mientras que ACHA logró mantener la categoría en su histórica primera experiencia en la máxima competencia nacional.

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Fuente: Asociación Atlántica de Balonmano.

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