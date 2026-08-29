La Selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, se consagró campeona del mundo al vencer a Países Bajos por 3-1 en los penales australianos, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, en el Estadio Wagener de Amstelveen, bajo la conducción de Fernando Ferrara.

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El partido comenzó con dominio equilibrado y pocas situaciones claras durante los primeros tramos. En el segundo cuarto, Países Bajos logró abrir el marcador a través de Yibbi Jansen, quien convirtió tras un córner corto y puso en ventaja al conjunto local.

Argentina sostuvo su estructura defensiva y mantuvo la intensidad en la búsqueda del empate. La igualdad llegó en el último cuarto, cuando María José “Majo” Granatto capitalizó un rebote dentro del área y definió para el 1-1, llevando el encuentro a la definición por penales australianos.

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En la instancia decisiva, la arquera Cristina Cosentino se convirtió en la figura del partido al contener ejecuciones clave. En ofensiva, Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó marcaron para el equipo argentino, sellando el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, Las Leonas alcanzaron su tercer título mundial y rompieron la hegemonía de Países Bajos, que acumulaba tres campeonatos consecutivos. Además, Argentina se posiciona como el segundo país más ganador en la historia del hockey femenino.

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