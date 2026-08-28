Los Leones están ante una oportunidad histórica. La selección argentina de hockey sobre césped enfrentará este viernes a Alemania, vigente campeón mundial, por las semifinales del Mundial 2026, que se disputa entre Bélgica y Países Bajos.

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El encuentro comenzará a las 15.30, hora argentina, y tendrá como escenario el Belfius Hockey Arena de Wavre, en Bélgica. El ganador avanzará a la gran final de la Copa del Mundo, mientras que el perdedor deberá conformarse con disputar el partido por la medalla de bronce.

Argentina y Alemania volverán a verse las caras en una semifinal, en un duelo que trae recuerdos inolvidables para Los Leones. En los Juegos Olímpicos de Río 2016, el seleccionado argentino goleó 5-2 al conjunto alemán, entonces bicampeón olímpico, y avanzó a la final. Días más tarde, consiguió la histórica medalla de oro.

Ahora, diez años después, ambos equipos se enfrentarán nuevamente en una instancia decisiva, esta vez por un lugar en la final del Mundial.

Alemania llega como el último campeón mundial, vigente subcampeón olímpico y campeón de Europa, aunque en esta edición no cuenta con Gonzalo Peillat en su plantel.

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Del otro lado, Los Leones intentarán aprovechar la oportunidad y dar un nuevo paso en la historia del hockey argentino.

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