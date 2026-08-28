La Selección argentina masculina de hockey, Los Leones, cayó 2-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial 2026 y quedó sin posibilidad de disputar la final. El equipo dirigido por Lucas Rey deberá ahora enfrentarse a Países Bajos en el partido por el tercer y cuarto puesto.

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El encuentro se desarrolló de manera equilibrada durante los dos primeros cuartos, con ambos equipos mostrando solidez defensiva y escasas situaciones claras de gol. Alemania abrió el marcador en el inicio del tercer cuarto por intermedio de Justus Weigand, tras una acción que sorprendió a la defensa argentina.

En el último cuarto, Tomás Domene logró el empate mediante una precisa ejecución de córner corto, cuando apenas comenzaba el período decisivo. Sin embargo, a los nueve minutos, Paul-Philipp Kaufmann volvió a adelantar a Alemania, marcando el 2-1 definitivo.

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Pese a los intentos finales de Argentina, el conjunto europeo sostuvo la ventaja y aseguró su pase a la final, donde enfrentará a España. Los Leones, en tanto, buscarán subirse al podio en su cruce ante Países Bajos.

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